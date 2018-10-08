Спецназ ФСБ России отмечает 20-летие

СЕГОДНЯ 09:33 2018-10-08T09:33:08+03:00

Более двух тысяч раз сотрудникам Центра специального назначения ФСБ России вручались государственные награды, 22 военнослужащих удостоены звания Героя России

Изменить размер текста: A A

За 20 лет существования сотрудники Центра специального назначения ФСБ России самостоятельно и во взаимодействии с другими подразделениями провели множество оперативно-боевых мероприятий, в ходе которых освобождены сотни захваченных боевиками заложников.

"Спецназу ФСБ удалось обезвредить активных членов бандформирований, среди которых такие одиозные главари, как С.Радуев, А.Бараев, А.Масхадов, Р.Халиллов, А.Астемиров, Саид Бурятский, эмиссары международной террористической организации «Аль-Каида» на Северном Кавказе Абу-Умар, Абу-Хавс и Сейф Ислам. Бойцами спецназа изъято большое количество оружия, боеприпасов, взрывчатых и наркотических веществ. Проверкой на прочность, профессионализм и силу духа для сотрудников Центра стали события в Московском театральном комплексе на Дубровке в октябре 2002 года и в средней школе № 1 г. Беслана в сентябре 2004 года. Проведенные там операции по освобождению заложников не имеют аналогов в мировой практике борьбы с терроризмом", - говорится в поздравлении.

Центр специального назначения ФСБ России сегодня – это хорошо подготовленный и оснащенный коллектив профессионалов, способный эффективно решать самые сложные оперативно-боевые задачи по защите безопасности граждан и государства. Центр оснащен современными видами вооружения и специальной техники. В арсенале, в том числе, имеется бронированная техника, беспилотные летательные аппараты, боевые робототехнические комплексы, современное снайперские и гранатометное оружие, оптические прицелы, приборы ночного видения, современные средства связи, средства обнаружения взрывчатых веществ, приборы навигации и целеуказания.

Деятельность сотрудников Центра высоко оценена руководством страны и федеральной службы безопасности. Более двух тысяч раз сотрудникам вручались государственные награды, 22 военнослужащих удостоены звания Героя России (12 из них - посмертно).

Центр был создан в 1998 году по инициативе Директора ФСБ России Владимира Путина путем объединения в единый коллектив ряда подразделений специального назначения органов безопасности.