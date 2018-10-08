2018-10-08T10:56:17+03:00
Экономика

Курс доллара в начале торгов на Мосбирже вырос до 66,93 рубля

Евро также прибавил к стоимости 24 копейки и теперь оценивается в 76,95 рубля
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Курс доллара на Мосбирже вырос до 66,9 рубляКурс доллара на Мосбирже вырос до 66,9 рубляФото: REUTERS
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Курс доллара после продолжительного падения продолжает вновь набирать обороты. На открытии торгов Московской биржи в понедельник, 8 октября, данная валюта прибавила 34 копейки относительно уровня закрытия предыдущей сессии и достигла отметки в 66,93 рубля.

Евро также подрос на 24 копейки - до 76,95 рубля.

При этом индекс Мосбиржи увеличился на 0,3% и составил 2459,31 пункта, а индекс РТС прибавил 0,4%, поднявшись до отметки в 1163,48 пункта.

Напомним, что очередной скачок курса иностранных валют относительно рубля произошел в начале августа после появления сообщений о скором введении США новых антироссийских санкций. Тогда доллар достиг отметки в 68,66 рубля, побив рекорд апреля 2016 года, а евро увеличился до 78,07 рубля.

Однако, как писал сайт kp.ru, в середине сентября российская валюта начала укрепляться на фоне общей позитивной динамики большинства аналогов, но в последние недели данная тенденция изменилась не в пользу рубля.

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