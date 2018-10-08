2018-10-08T11:07:04+03:00
Экономика

Все интернет-магазины к 2021 году обяжут принимать банковские карты

Такую инициативу поддерживают в Госдуме
Ася РОМАНЧУК
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Интернет-магазины обяжут принимать банковские картыИнтернет-магазины обяжут принимать банковские картыФото: Анастасия Осипова
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Депутаты решили обязать все интернет-магазины принимать к оплате банковские карты. Делать это торговые точки будут обязаны вне зависимости от объема оборота товара.

Данную инициативу предложили депутаты и сейчас проект рассматривается в комитете по финансовому рынку. Центробанк поддержал проект и отметил, что новация будет способствовать увеличению безналичного оборота и обелению рынка интернет-торговли. А вот эксперты указали на обратную сторону нововведения: стоимость эквайринга (услуга приема карт к оплате) предприятиям малого и среднего бизнеса обходится в среднем в 7% за безналичные операции, для сравнения в Европе это 0,5-0,7%, а в Китае не более 0,45%.

Если поправки будут приняты, то они внесут изменения в закон о «О защите прав потребителей». Сегодня карты обязаны принимать интернет-магазины с оборотом от 40 млн рублей. Нововведение снизит планку до 20 млн рублей с 2019 года и до нуля с 2021 года.

В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) положительно приняли инициативу, отметив, что прежде, чем заключить с банком договор на обслуживание предприниматель должен предоставить массу документов, что будет являться гарантией для клиента: магазин легальный и работает честно, сообщает газета «Известия».

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