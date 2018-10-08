Стала известна дата запуска российской лунной посадочной станции

СЕГОДНЯ 11:17 2018-10-08T11:17:14+03:00

"Луна-25" протестирует технологии мягкой посадки на Луне, а также проведет поиск водяного льда в полярной области

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Запуск российской лунной посадочной станции произойдет в 2020 году. К этому времени космический аппарат "Луна-25" будет готов для исследование поверхности Луны.

Как сообщается, аппарат для тестирования технологий мягкой посадки на Луну совершит посадку на южном полюсе. Это событие является особенным в связи с 40-летним перерывом российской миссии. В СССР в последний раз к спутнику Земли была направлена станция "Луна-24" в 1976 году.

Изначально планировалось запустить зонд в 2014 году. Миссия была отменена из-за баллистических условий выполнения посадки в южном приполярном районе Луны.

"Луна-25" протестирует технологии мягкой посадки на Луне, а также проведет поиск водяного льда в полярной области спутника Земли. Об этом рассказали РИА Новости в НПО им. Лавочкина.

"Готовность космического аппарата "Луна-Глоб" к запуску – 2020 год. Планируемые сроки запуска космического аппарата "Луна Ресурс-1" – 2022 год, "Луна Ресурс-1" – 2023 год", — сообщили в НПО.