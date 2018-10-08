Заемщики "Югры" массово объявляют о банкротстве, чтобы не возвращать долги

СЕГОДНЯ 11:38 2018-10-08T11:38:39+03:00

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Заемщики банка "Югра", который был признан неплатежеспособным в конце сентября этого года, пытаются избежать возвращения взятых ранее кредитов, массово объявляя себя банкротами. Об этом сообщил первый зампредседатель Центробанка Сергей Швецов в своем письме к председателю комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову.

"Заемщиками банка предпринимаются активные меры, направленные на минимизацию вероятности возврата средств банку как кредитору", - говорится в тексте документа.

В настоящий момент регулятор принимает самые активные меры, направленные на возвращение всех средств. Так, в отношении 29 компаний с общей задолженностью 114,94 млрд рублей ведутся процедуры ликвидации, а другим 106 фирмам (долг 234,44 млрд рублей) будут предъявлены иски о банкротстве. Кроме того, одна организация-заемщик уже исключена из списка Единого государственного реестра юридических лиц.

Также должникам направлены 280 требований о досудебном урегулировании, еще 78 исков передано в арбитражный суд. По состоянию на 15 сентября большинство из них уже удовлетворены, решения по 44 делам на сумму 58,01 млрд рублей вступили в законную силу.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Центробанк отозвал лицензию у "Югры" летом 2017 года. Тогда кредитная организация занимала 30-е место в России по размеру активов, а в конце сентября 2017-го арбитражный суд Москвы признал ее банкротом