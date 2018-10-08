Россия и Турция установили пределы демилитаризованной зоны в Идлибе

СЕГОДНЯ 11:57 2018-10-08T11:58:04+03:00

Изменить размер текста: A A

17 сентября состоялись переговоры между главами двух стран Владимиром Путинм и Реджепом Тайипом Эрдоганом. На встрече лидеры договорились создать в Идлибе к 15 октября демилитаризированную зону глубиной 15–20 километров вдоль линии контакта вооружённой оппозиции с правительственными войсками. Соглашение должно помочь вывести радикальных боевиков с территории.

Кроме того, Эрдоган предложил до 10 октября вывести из Идлиба тяжёлого вооружения, танков, реактивных систем залпового огня, орудий и миномётов всех оппозиционных группировок.

Эти положения также зафиксированы в меморандуме, которые ранее были подписаны министрами обороны России и Турции в Сочи. Как сообщается, контролировать зону будут турецкие и российские патрульные группы.

Как сообщил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в интервью РИА Новости, "границы демилитаризованной зоны уже определены", налажены "очень хорошие контакты, взаимодействие, связи, между военными Турции и России".