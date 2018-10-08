2018-10-08T12:27:04+03:00
Общество

Зима в Москве в 2018 году наступит позже обычного

С каждым годом осень все больше затягивается, сообщили метеорологи
Сакина НУРИЕВА
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Начало зимы сдвигается всё позже и позжеНачало зимы сдвигается всё позже и позжеФото: Михаил ФРОЛОВ
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В этом году зима в Москве может начаться значительно позже. Об этом рассказал заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.

Как сообщил эксперт, за последние 30 лет в климате происходят изменения, с каждым годом температура воздуха становится выше, в связи с тем осень затягивается.

"Начало зимы сдвигается всё позже и позже, это очень значимый тренд — осень заметно сдвигается в зиму, — передал Семёнова агентству городских новостей "Москва".

Как отметил эксперт, скорее всего, и в этом году зима наступит позже.

Также Семенов сказал, что и лето за последние 30 лет стало теплее, температура повысилась на на 2–2,5 градуса.

Напомним, ранее синоптики объявили, что первые сугробы появятся в России уже на этой неделе. Осадки ожидаются на севере Якутии, на Урале, в Сибири и в Забайкалье.

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