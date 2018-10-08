Российские военные проведут инспекцию на территории Греции

СЕГОДНЯ 12:24 2018-10-08T12:24:49+03:00

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В период с 8 по 11 октября 2018 года группа российских военных проведет инспекцию на территории Греции. Это будет сделано в рамках реализации венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

Планируется, что инспекторы посетят учебные центры и полигоны на территории европейской страны. Кроме того, группа военных получит информацию о проводимой в инспектируемом районе военной деятельности, а также о находящихся там формированиях и воинских частях.

Как сообщил начальник Российского национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, инспекция проводится для того, чтобы удостовериться, что в отсутствии военной деятельности на инспектируемом участке.

«Площадь такого района будет охватывать около 14 тысяч квадратных километров», - приводит слова Рыжкова сайт телеканала «Звезда».

Напомним, в рамках венского договора страны-участники ОБСЕ ежегодно обмениваются информацией о вооруженных силах.