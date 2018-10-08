2018-10-08T13:23:50+03:00
Экономика

Нобелевская премия по экономике-2018 досталась Уильяму Нордхаусу и Полу Ромеру

Лауреаты Нобелевской премии по экономике-2018 были отмечены комиссией за достижения в области долгосрочного макроэкономического анализа
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Премия по экономике памяти Альфреда Нобеля 2018 года присуждена Уильяму Нордхаусу и Полу РомеруПремия по экономике памяти Альфреда Нобеля 2018 года присуждена Уильяму Нордхаусу и Полу РомеруФото: Скриншот с видео
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Нобелевская премия по экономике-2018, учрежденная Шведским национальным банком в память о легендарном химике и инженере, была присуждена двум американцам Уильяму Нордхаусу и Полу Ромеру. Таким образом комиссия отметила достижения экономистов в области долгосрочного макроэкономического анализа

Особое внимание было уделено работе Нордхауса в сфере интеграции климатических изменений и экономической системы. Так, например, американец предложил наиболее эффективное средство для решения проблем, вызванных выбором парниковых газов. Его суть заключается в создании глобальной системы наложения налогов на углерод.

Нобелевский комитет Королевской академии наук раскрыл имена лауреатов премии Фото: Twitter.com

Нобелевский комитет Королевской академии наук раскрыл имена лауреатов премииФото: Twitter.com

Фото: Twitter.com

Что касается Ромера, то он был отмечен за технологические инновации. Именно его исследования заложили основу того, что сейчас называется теорией эндогенного роста, сообщается в Twitter Нобелевского комитета.

Сайт kp.ru ведет прямую трансляцию из Стокгольма, где проходило объявление лауреатов премии.

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