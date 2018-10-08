2018-10-08T13:38:37+03:00
Спорт

Нурмагомедов вылетел в Россию вместе с чемпионским поясом UFC

В понедельник вечером у бойца запланирована встреча с болельщиками в Махачкале
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Россиянин Хабиб НурмагомедовРоссиянин Хабиб НурмагомедовФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Дагестанский боец в легком весе Хабиб Нурмагомедов уже вылетел из США в РФ, где у него запланирована встреча с болельщиками. Вместе с собой россиянин везет чемпионский пояс UFC. Об этом рассказал отец спортсмена и по совместительству его тренер Абдулманап Нурмагомедов.

"Нурмагомедов уже сегодня будет в Махачкале. Чемпионский пояс у него. Сегодня в 21:50 у него запланирована встреча с болельщиками на стадионе "Анжи-Арена", - сообщил тренер.

Он пообещал, что, как только Хабиб прибудет в Дагестан, у них состоится серьезная беседа и "не только", ведь боец нарушил "три железных правила", которые обязуют уважать судью, соперника и зрителей, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, поединок Нурмагомедова-младшего и ирландца Конора Макгрегора, который состоялся в это воскресенье, 7 октября, завершился не только победой россиянина, но и массовой дракой. Теперь дагестанцу грозят штрафные санкции, дисквалификация и лишение титула.

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