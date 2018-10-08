Греция считает, что Македония все же изменит свое название

СЕГОДНЯ 14:34 2018-10-08T14:34:47+03:00

В Афинах подчеркивают, что договор о переименовании страны, заключенный между Македонией и Грецией, будет выполнен

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Заместитель министра иностранных дел Греции Йоргос Катрунгалос заявил, что Республика Македония выполнит свои обязательства по договору об изменении названия страны на «Республика Северная Македония». Документ был подписан в июне этого года.

Катрунгалос заявил, что договор «все еще имеет свою первоначальную динамику». «Мы ожидаем, что правительство Македонии приступит к конституционной реформе, и, когда это будет завершено, мы также приступим к нашему обязательству — ратифицировать соглашение», – цитирует агентство РИА Новости заявление политика, сделанное в ходе форума «Диалог цивилизаций».

Он также подчеркнул взаимовыгодность договора, заключенного между странами, поскольку его выполнение откроет «европейские перспективы» для Македонии, а также поспособствует улучшению отношений между странами.

Название «Македония» является камнем преткновения в отношениях между Грецией и Македонией с момента обретения последней независимости. В Афинах считают недопустимым использование названия одной из греческих провинций в качестве названия соседнего государства и настаивают на его изменении. Будучи членом НАТО и ЕС, Греция блокирует вступление Македонии в эти организации. При этом в ООН Македония носит название «бывшая югославская республика Македония».

В июне между странами было подписано соглашение об изменении названия бывшей югославской республики на «Республика Северная Македония». Поскольку договор не был подписан президентом страны, 30 сентября этого года состоялся референдум, на котором граждане Македонии должны были высказать свое мнение по этому вопросу.

Сайт kp.ru ранее писал об итогах этого голосования. Оно было признано несостоявшимся из-за низкой явки. Стоит отметить, что подавляющее большинство пришедших на участки граждан Македонии высказалось за смену названия страны.