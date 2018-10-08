Президент Южной Кореи рассказал о планах Ким Чен Ына посетить Россию

СЕГОДНЯ 14:53 2018-10-08T14:53:34+03:00

Также стало известно, что в Пхеньян с визтом прибудет председатель КНР Си Цзиньпин

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Лидер КНДР Ким Чен Ын планирует посетить в ближайшее время Россию, а также принять в Пхеньяне председателя КНР СИ Цзиньпина. Об этом заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

«Ожидается, что в ближайшее время Ким Чен Ын посетит Россию, а в Пхеньян с визитом приедет китайский лидер Си Цзиньпин», - отметил Мун Чжэ Ин в ходе заседания южнокорейского правительства.

Кроме того Мун Чжэ Ин напомнил о готовящемся втором саммите США-КНДР и не исключил вероятность встречи на высшем уровне между лидерами Японии и Северной Кореи.

Напомним, приглашение посетить Россию было передано Ким Чен Ыну главой МИД РФ Сергеем Лавровым еще в мае этого года. Ожидалось, что визит может состояться на площадке Восточного экономического форума в середине сентября. Однако тогда председатель КНДР не смог приехать в виду плотного графика в связи с намечавшимся саммитом с южнокорейской стороной.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что председатель КНДР может посетить Москву до конца текущего года. В свою президент РФ Владимир Путин отметил, что северокорейского лидера ждут в России «в любое удобное для него время».