Италия верит в устранении санкций между РФ и ЕС

СЕГОДНЯ 15:05 2018-10-08T15:05:05+03:00

Россия и Италия имеют взаимопониманию во многих областях, в том числе в борьбе с терроризмом

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Глава МИД Италии Энцо Моаверо-Миланези во время пресс-конференции высказался против антироссийских санкций Евросоюза. Такое мнение итальянский политик выразил по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Мы полагаем очевидным, что причины возникновения санкционных мер могут быть устранены. Мы работаем в этом направлении, имея целью полное восстановление всех механизмов взаимодействия между нашими странами", - цитирует Моаверо-Миланези ТАСС.

Кроме того, глава МИД Италии обратил внимание на ряд областей, в которых Россия и ЕС находят взаимопонимание. Министр отметил энергетику, борьбу с терроризмом и наркотрафиком, а также вопросы общей безопасности на Европейском континенте.

Как считает Моаверо-Миланези, Италия заинтересована преодолении существующих разногласий между странами, и "активно участвует в этом процессе".

Однако, как отметил итальянский министр, на переговорах стороны обсуждали проблему санкций в целом. Вопроса о том, как Италия могла бы повлиять на решение разногласий между Москвой и Брюсселем, не ставилось.