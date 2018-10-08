2018-10-08T15:31:01+03:00
Политика

Власти Италии пригласили Путина на конференцию по Ливии

Однако в России пока не определились с уровнем своего участия в данном мероприятии
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава итальянского МИД Энцо Моаверо-МиланезиГлава итальянского МИД Энцо Моаверо-МиланезиФото: REUTERS
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Власти Италии пригласили президента России Владимира Путина на международную конференцию по ситуации в Ливии, которая пройдет в Палермо 12-13 ноября. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Энцо Моаверо-Миланези.

Глава российского МИД Сергей Лавров, в свою очередь, пообещал определить уровень участия нашей страны в данном мероприятии после изучения соответствующего соглашения.

"Оно пришло позавчера, поэтому по понятным причинам [сейчас] не можем окончательно сказать, какой уровень российского участия будет на конференции в Палермо", - пояснил министр.

По его словам, Москва приветствует активную роль Рима в попытках урегулирования ситуации в Ливии политическим путем. Более того, Россия готова содействовать в данном вопросе в рамках общепризнанных принципов международного права, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее к нашим властям обратились сами ливийцы. Триполи попросил у Москвы помощи в борьбе с террористами.

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