В Индии уволили водителя автобуса, который пустил за руль обезьяну

СЕГОДНЯ 15:53 2018-10-08T15:53:25+03:00

Водитель автобуса принял решение «передать управление» обезьяне. Пассажирам это понравилось, и они начали записывать животное на видео. Фото: скрин с видео

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В индийском штате Карнатака был уволен водитель автобуса, который «пустил за руль» обезьяну. Видео с участием животного было опубликовано на сайте YouTube.

Обезьяна из рода лангуров принадлежала одному из пассажиров автобуса. Внезапно зверь вырвался из рук своего владельца и прыгнул на сиденье водителя автобуса. Попытки выгнать обезьяну оттуда успехов не имели.

Водитель автобуса принял решение «передать управление» обезьяне. Пассажирам это понравилось, и они начали записывать животное на видео.

В Индии уволили водителя автобуса, который пустил за руль обезьянку.

Ролик быстро стал популярным в Интернете. Тем не менее, эта популярность в итоге вышла боком одному из главных героев видео: автобусная компания, в которой работал шофер, известный как Пракаш, приняла решение уволить его, сообщает BBC. По словам представителей компании, водитель подверг пассажиров опасности, дав возможность обезьяне сидеть на месте водителя.

Следует отметить, что водитель все же контролировал свою машину, пока обезъянка "рулила". Помимо управления педалями и рычагом переключения передач, шофер на протяжении всего ролика держал одну руку на руле.