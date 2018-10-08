Обновление Windows 10 остановлено из-за жалоб пользователей

СЕГОДНЯ 16:12 2018-10-08T16:12:17+03:00

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Обновление операционной системы Windows 10 было приостановлено из-за массовых жалоб пользователей. Владельцы компьютеров и ноутбуков, у кого установлена данная система, отметили, что с начала обновления из папки «Мои документы» стали пропадать файлы. Некоторые пользователи сообщали, что исчезают не только текстовые файлы, но и снимки из папки «Изображения».

После анализа жалоб было решено приостановить обновление для выявления причин, сообщили в компании Microsoft.

Версия под номером 1809, которая стала доступна 2 октября, должна была повысить стабильность и безопасность системы. Шесть дней, пока было доступно улучшение, пользователи не прекращали делиться в соцсетях ошибками, которые выдавала система.

Многие так же отмечали на проблемы с доступом к интернету и несовместимостью драйверов.

Сейчас компания проводит свое расследование, как получилось так, что вместо улучшения вышло ухудшение работы системы. А всех пострадавших попросили связаться со службой технической поддержки по номеру +1-800-MICROSOFT, а в России можно позвонить на бесплатный номер 8 (800) 200 80 01, сообщает телеканал «360».