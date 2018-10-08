2018-10-08T17:08:04+03:00
В мире

ООН: Человечеству грозит глобальная экологическая катастрофа из-за потепления

Каждый градус повышения температуры воздуха на фоне уже состоявшего роста на 1,5 градуса приведет к необратимым экологическим последствиям, предупреждают экологи
Сакина НУРИЕВА
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Глобальное потепление у полюсов идет быстрее, чем в среднем на ЗемлеГлобальное потепление у полюсов идет быстрее, чем в среднем на ЗемлеФото: EAST NEWS
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В понедельник на очередной сессии в городе Инчхон Межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата обратилась к государствам с резким заявлением. По словам экспертов, миру грозит глобальная экологическая катастрофа. И для сдерживания роста температуры планеты необходимы "срочные и беспрецедентные меры".

Группа была создана для анализа угроз глобального изменения климата, в 2007 году ее участники совместно с бывшим вице-президентом США Альбертом Гором получили Нобелевскую премию мира.

Экологи призвали заострить внимание на глобальном потеплении, которое может привести к серьезным климатическим катаклизмам. Эксперты обозначили, что существует несколько причин, которые могут стать причиной катастрофы. Одна из них - это повышение температуры в холодных регионах планеты. Также ученые отметили изменения ранее стабильных биологических видов впоследствии потепления и повышение уровня мирового океана.

"Каждый градус повышения температуры воздуха планеты на фоне уже состоявшего роста на 1,5 градуса приведет к необратимым экологическим последствиям, в частности, к потере ряда давно сложившихся экосистем", - сообщил сопредседатель сессии Ганс-Отто Портнер.

Как отметил Портнер, мировые лидеры обязаны приступить к реализации договоренностей, которые были достигнуты в Париже на конференции по климату. По словам ученого, в период с 2030 по 2052 годы температура воздуха может подняться еще на 1,5 градуса, что приведет к стойкому парниковому эффекту. К концу века температура на планете может повысится на 3 градуса.

Межправительственная группа экспертов ООН считает, что необходимо резко, до 45%, уже к 2030 году сократить выброс углекислого газа, выделяемого городами, заводами, сельскохозяйственными предприятиями И в первую очередь важно полностью отказаться от сжигания угля.

Климатолог Валери Массон-Дельмотт считает, что для реализации предложенных шагов необходима политическая воля.

Ученый из Королевского колледжа в Лондоне Джим Ски уверен, что благодаря физике, химии и другим наукам возможно "изменить все технологические процессы в пользу сохранения экосистемы планеты".

"Остается только довести эти проблемы до руководителей государств, в чьих силах предпринять решительные шаги в этом направлении", - цитирует Ски ТАСС.

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