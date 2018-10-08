СЕГОДНЯ 17:32 2018-10-08T17:32:22+03:00

Посол Нидерландов прибыла в МИД РФ для дачи разъяснений касательно развернутой в Гааге антироссийской кампании Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Посол Нидерландов Рене Джонс-Бос прибыла в МИД РФ для дачи разъяснений касательно развернутой в Гааге антироссийской дезинформационной кампании.

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в МИД РФ заявили, что намерены вызвать в понедельник посла Нидерландов.

«В связи с кампанией по дезинформации, устроенной в Гааге, в понедельник в МИД будет вызвана посол Нидерландов», - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, на прошлой неделе Минобороны Нидерландов обвинило четырех россиян в попытке кибератаки на Организацию по запрещению химоружия. Отмечается, что подозреваемых выдворили с территории королевства еще в апреле. При этом премьер-министр страны Марк Рютте не исключил возможность введения новых санкций против России в связи с инцидентом.

Позже к обвинениям присоединились США и Канада, заявив что семь «сотрудников ГРУ», включая четверых выдворенных из Нидерландов, причастны к хакерским атакам на избирательную систему США, антидопинговые лаборатории, ядерную компанию Westinghouse, а также краже и публикации данных, отмывании средств с использованием криптовалюты.

В МИД РФ эти обвинения охарактеризовали как «очередную срежиссированную пропагандистскую» акцию, организованную для создания «нужного» фона перед сессией ОЗХО 9 октября.