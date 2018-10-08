2018-10-08T18:04:16+03:00
Политика

Шойгу: "Учения российской армии направленны на оборону рубежей страны"

Россия пошла на встречу Японии, не задействовав Курильские острова в маневрах
Сакина НУРИЕВА
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Глава МИД РФ Сергей Шойгу. Фото: Сергей Савостьянов ТАССГлава МИД РФ Сергей Шойгу. Фото: Сергей Савостьянов ТАСС
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В понедельник Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел встречу с начальником Объединенного штаба сил самообороны Японии (ОШ ССО) адмиралом Кацутоси Кавано. В ходе беседы Шойгу заявил, что все учения российской армии, в том числе "Восток-2018" направлены исключительно на оборону Российской Федерации.

Кроме того, Сергей Шойгу напомнил, что российская сторона много раз приглашала японских наблюдателей принять участие в маневрах, но они так и не посетили мероприятия. Министр также отметил, что при проведении учений "Восток-2018" РФ не задействовали территорию Курильских островов, передает РИА Новости.

"Так что нам есть, что обсудить", — добавил министр.

Также Шойгу сказал, что Москва и Токио уже много раз сотрудничали. Так в мае в Москве прошло официального открытие перекрестных годов России и Японии. В сентябре на полях Восточного экономического форума во Владивостоке была проведена встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Напомним, ранее Россия и Япония договорились о взаимодействии в оборонной сфере. К соглашениям министры пришли в ходе переговоров в формате "2+2".

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