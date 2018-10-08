Лавров: Обвинения Нидерландов о российской «кибератаке» является отвлекающим маневром

СЕГОДНЯ 18:38 2018-10-08T18:38:46+03:00

Глава МИД РФ отметил, что Гаага заявила о «российских хакерах» в преддверии сессии ОЗХО, министерской встречи НАТО и заседания Евросовета

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Заявления Нидерландов о российской «кибератаке» прозвучали в подозрительно удобный момент в преддверии сессии Организации по запрещению химоружия, чем непременно воспользуются стороны, стремящиеся изменить полномочия ОЗХО.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров после встречи с итальянским коллегой Энцо Моаверо-Миланези.

«Это будет использовано теми странами, которые хотят извратить содержание Конвенции о запрещении химического оружия и превратить ее Технический секретариат в некий карающий орган, подрывая тем самым и международное право, и, в частности, прерогативы СБ ООН», - заявил Лавров.

Продолжая мысль, министр отметил, что буквально в день пресс-конференции о «кибератаках» в Нидерландах проходила министерская встреча НАТО, а вскоре состоится и заседание Евросовета.

«Кому-то показалось, что выкопать апрельский сюжет и вбросить его в публичное пространство именно сейчас поможет отвлечь внимание от сложных вопросов, которые обсуждаются сейчас и в ЕС, и в известной степени в НАТО, в том числе о соотношении возможностей в сфере обороны между этими двумя структурами», - предположил Лавров.

Глава МИД РФ подчеркнул, что поездка в Гаагу заподозренных в кибератаках россиян не была тайной, а их задержание и выдворение в апреле этого года выглядело как недоразумение. Тогда никаких демаршей в связи с инцидентом ни в России, ни в Нидерландах не предпринималось.

«Но прошло полгода, и в голландской прессе была сделана утечка, что эти люди занимались кибершпионажем...3 октября нашего посла пригласили в МИД Нидерландов, вручили ноту протеста по поводу этого эпизода со всеми обвинениями, о которых вы узнали в СМИ», - добавил Лавров.

Напомним, на прошлой неделе Минобороны Нидерландов обвинило четырех россиян в попытке кибератаки на Организацию по запрещению химоружия. Отмечается, что подозреваемых выдворили с территории королевства еще в апреле. При этом премьер-министр страны Марк Рютте не исключил возможность введения новых санкций против России в связи с инцидентом.

Позже к обвинениям присоединились США и Канада, заявив что семь «сотрудников ГРУ», включая четверых выдворенных из Нидерландов, причастны к хакерским атакам на избирательную систему США, антидопинговые лаборатории, ядерную компанию Westinghouse, а также краже и публикации данных, отмывании средств с использованием криптовалюты.

В МИД РФ эти обвинения охарактеризовали как «очередную срежиссированную пропагандистскую» акцию. Ранее ведомство вызвало посла Нидерландов в России для получения разъяснений по инциденту.