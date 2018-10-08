Готовый бизнес в России подешевел на 10%

СЕГОДНЯ 18:54 2018-10-08T19:11:01+03:00

Готовый бизнес в России стоит с среднем 3,29 млн рублей – это на 10% меньше, чем год назад. Такой вывод следует из исследования Авито итогам III квартала

Изменить размер текста: A A

Число объявлений о продаже бизнеса на Авито выросло за год на 10%. Больше всего предприниматели интересовались сферой услуг, торговыми предприятиями и общепитом – на них пришлось 31%, 23% и 17% спроса соответственно.

Самыми дорогими видами бизнесами на Авито за III квартал стали сельхозкомпании – в среднем, они стоили 9,52 млн руб., производственные компании – 7,46 млн руб. и строительные компании – 5,52 млн руб.

По данным Авито, самый дорогой готовый бизнес – в Москве: его средняя цена в столице составила 4,2 млн руб. На втором месте – Ростов-на-Дону с ценником в 4,12 млн руб, а замыкает тройку лидеров Тюмень, где готовый бизнес можно было приобрести за 3,83 млн руб. Самая низкая стоимость зафиксирована в Ульяновске: 1,62 млн руб.

Ранее «Комсомолка» писала о том, что на Авито почти за два миллиарда рублей продают ресторан «Прага».