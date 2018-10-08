2018-10-08T19:11:01+03:00
Общество

Готовый бизнес в России подешевел на 10%

Готовый бизнес в России стоит с среднем 3,29 млн рублей – это на 10% меньше, чем год назад. Такой вывод следует из исследования Авито итогам III квартала
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Автор фото: Михаил ФРОЛОВАвтор фото: Михаил ФРОЛОВ
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Число объявлений о продаже бизнеса на Авито выросло за год на 10%. Больше всего предприниматели интересовались сферой услуг, торговыми предприятиями и общепитом – на них пришлось 31%, 23% и 17% спроса соответственно.

Самыми дорогими видами бизнесами на Авито за III квартал стали сельхозкомпании – в среднем, они стоили 9,52 млн руб., производственные компании – 7,46 млн руб. и строительные компании – 5,52 млн руб.

По данным Авито, самый дорогой готовый бизнес – в Москве: его средняя цена в столице составила 4,2 млн руб. На втором месте – Ростов-на-Дону с ценником в 4,12 млн руб, а замыкает тройку лидеров Тюмень, где готовый бизнес можно было приобрести за 3,83 млн руб. Самая низкая стоимость зафиксирована в Ульяновске: 1,62 млн руб.

Ранее «Комсомолка» писала о том, что на Авито почти за два миллиарда рублей продают ресторан «Прага».

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