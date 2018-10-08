СЕГОДНЯ 19:46 2018-10-08T19:46:32+03:00

Литва выразила протест в связи с возмущенным комментарием Москвы о перезахоронении одного из лидеров «лесных братьев» Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Литва выразила протест в связи с возмущенным комментарием Москвы относительно торжественного перезахоронения одного из лидеров «лесных братьев» Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса.

Российский посол в республике Александр Удальцов был вызван в МИД Литвы, где ему вручили соответствующую ноту протеста.

«Подтверждаем факт вызова и заявление протеста», - цитирует ТАСС представителя российского посольства.

Ранее стало известно, что литовские власти намерены объявить нынешний год годом памяти одного из лидеров националистического партизанского формирования «Лесные братья» Адольфаса Раманаускаса, известного также как Ванагас. Останки последнего были торжественно перезахоронены 6 октября на кладбище Вильнюса.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не смогла оставить данный факт без внимания. По ее словам, Вильнюс продолжает пересматривать историю, представляя в качестве национальных героев «участников действовавших на территории Литвы в послевоенные годы бандформирований «лесных братьев», чьи руки «по локоть в крови».

Раманаускас примкнул к националистическому подполью в 1945 году, активно участвовал в вооруженной борьбе с советской властью, продолжавшейся до 1953 года. Став одним из лидеров «лесных братьев», приложил немало усилий для консолидации литовских партизан. Ванагаса задержали в 1956 году и казнили на следующий год.

По данным представителя Союза русских Литвы Вячеслава Титова, «освободительная» борьба «лесных братьев» сопровождались массовыми жертвами среди мирных жителей. В частности, по инициативе Ванагаса были убиты около восьми тысяч гражданских.