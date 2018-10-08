2018-10-08T20:09:43+03:00
Политика

Источник: Российские комплексы С-300ПМ достались Сирии даром

Три дивизиона зенитно-ракетных систем прошли модернизацию и переданы арабской республике на безвозмездной основе
Денис СУХОВ
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Кадры выгрузки С-300 в СирииКадры выгрузки С-300 в Сирии
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Российские зенитно-ракетные системы С-300ПМ переданы Сирии на безвозмездной основе после того, как прошли модернизацию и капительный ремонт.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник. По его словам, поставка в Сирию трех дивизионов С-300ПМ из восьми пусковых установок каждый завершилась 1 октября.

«Техника ранее находилась на вооружении одного из зенитных ракетных полков Воздушно-космических сил России, переоснащенного на систему С-400 «Триумф», она прошла капитальный ремонт на российских оборонных предприятиях, полностью исправна и способна выполнять боевые задачи», - отметил собеседник агентства.

Он также добавил, что для каждого дивизиона доставили комплект из более чем ста зенитных ракет.

Напомним, 2 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что поставка Сирии комплексов С-300 завершена. В течение трех месяцев сирийских военных будут обучать использованию систем.

Передача современных комплексов ПВО арабской республике состоялась после инцидента с крушением российского патрульного самолета Ил-20. Он был по ошибке сбит сирийскими военными над Средиземным морем по пути к аэродрому в Латакии. Трагедию спровоцировали израильские истребители F-16, наносившие удары по объектам в провинции и воспользовавшиеся российским Ил-20 в качестве прикрытия.

Отметим, что Сирия намеревалась приобрести российские комплексы ПВО С-300 еще в 2012 году, однако тогда поставки были отменены под давлением израильской стороны.

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