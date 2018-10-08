2018-10-08T20:31:25+03:00
Политика

Порошенко заподозрил Россию в желании сорвать президентские выборы на Украине

Украинский лидер заранее готовит сограждан к дезинформации, кибератакам и фальсификациям избирательного процесса
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments5
Порошенко заподозрил Россию в желании сорвать президентские выборы на УкраинеПорошенко заподозрил Россию в желании сорвать президентские выборы на УкраинеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент Украины Петр Порошенко уверен, что Москва попытается сорвать президентские выборы в стране. Об этом он заявил в понедельник на встрече с членами Центральной избирательной комиссии.

«Мы уже сейчас видим и с точки зрения информации наших специальных органов, и с точки зрения информации наших партнеров, что Россия собирается активно вмешиваться в избирательную кампанию», - отметил Порошенко.

По его словам, это предполагаемое вмешательство будет происходить путем дезинформации, через фальсификацию избирательного процесса и хакерских атак. Порошенко добавил, что уже договорился с некоторыми международными партнерами о сотрудничестве в сфере кибербезопасности и уповает на их поддержку.

«Выражаю твердую надежду, что результаты выборов будут надежно защищены», - резюмировал украинский президент.

В то же время результаты социологических исследований показывают, что нынешняя власть в Киеве не может рассчитывать на честную победу ни на грядущих президентских выборах в марте 2019 года, ни на парламентских этой осенью.

По данным группы «Рейтинг», Порошенко уверенно возглавляет список аутсайдеров украинской политики: половина избирателей не готовы поддержать его на выбор ни при каких обстоятельствах, и лишь 6,8% готовы сознательно отдать за него голос, будучи в здравом уме и доброй памяти.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Американский сенатор предрек конец отношений между США и Саудовской Аравией
В МИД РФ вручили нидерландскому послу ответную ноту в связи с провокационными обвинениями в кибершпионаже
Источник: Российские комплексы С-300ПМ достались Сирии даром
Литва выразила протест в связи с возмущенным комментарием Москвы о перезахоронении одного из лидеров «лесных братьев»
В Москве объяснили предназначение оборудования, изъятого у выдворенных из Нидерландов россиян
Готовый бизнес в России подешевел на 10%
Лавров: Обвинения Нидерландов о российской «кибератаке» является отвлекающим маневром
Шойгу: "Учения российской армии направленны на оборону рубежей страны"
Ученые: Пищевая добавка Е129 может вызывать рак
«Вброс лоббистов»: Яровая отреагировала на сообщения об угрозе продуктового дефицита в магазинах
Посол Нидерландов прибыла в МИД РФ для дачи разъяснений касательно развернутой в Гааге антироссийской кампании
В Оксфордском словаре появился термин «в духе Тарковского»
Кудрин: Профицит бюджета в ближайшие три года будет выше уровня, заложенного в законе
ООН: Человечеству грозит глобальная экологическая катастрофа из-за потепления
Сбербанк оценил средний доход работающих российских пенсионеров в 46 тысяч рублей
Обновление Windows 10 остановлено из-за жалоб пользователей
Президент Сербии и генсек НАТО обсудили косовский вопрос
В Индии уволили водителя автобуса, который пустил за руль обезьяну
Суд Лондона отклонил иск к Google о незаконном сборе данных
Стали известны имена судей, назначенных на матч сборной России
Власти Италии пригласили Путина на конференцию по Ливии
К концу 2018 года Сбербанк существенно снизит среднюю ставку по ипотеке
Турция запросила разрешение на обыск консульства Саудовской Аравии в Стамбуле
Лавров о высланных из Нидерландов россиянах: "Это была рутинная поездка"
Эксперт прояснил причины угроз санкций США в отношении Индии
Италия верит в устранении санкций между РФ и ЕС
Прощание с Монсеррат Кабалье проходит в Барселоне