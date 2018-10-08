Порошенко заподозрил Россию в желании сорвать президентские выборы на Украине

СЕГОДНЯ 20:30 2018-10-08T20:31:25+03:00

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Президент Украины Петр Порошенко уверен, что Москва попытается сорвать президентские выборы в стране. Об этом он заявил в понедельник на встрече с членами Центральной избирательной комиссии.

«Мы уже сейчас видим и с точки зрения информации наших специальных органов, и с точки зрения информации наших партнеров, что Россия собирается активно вмешиваться в избирательную кампанию», - отметил Порошенко.

По его словам, это предполагаемое вмешательство будет происходить путем дезинформации, через фальсификацию избирательного процесса и хакерских атак. Порошенко добавил, что уже договорился с некоторыми международными партнерами о сотрудничестве в сфере кибербезопасности и уповает на их поддержку.

«Выражаю твердую надежду, что результаты выборов будут надежно защищены», - резюмировал украинский президент.

В то же время результаты социологических исследований показывают, что нынешняя власть в Киеве не может рассчитывать на честную победу ни на грядущих президентских выборах в марте 2019 года, ни на парламентских этой осенью.

По данным группы «Рейтинг», Порошенко уверенно возглавляет список аутсайдеров украинской политики: половина избирателей не готовы поддержать его на выбор ни при каких обстоятельствах, и лишь 6,8% готовы сознательно отдать за него голос, будучи в здравом уме и доброй памяти.