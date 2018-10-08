2018-10-08T21:01:19+03:00
Политика

В МИД РФ вручили нидерландскому послу ответную ноту в связи с провокационными обвинениями в кибершпионаже

В ведомстве отметили, что действия Гааги направлены против российской позиции в ОЗХО
Денис СУХОВ
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В МИД РФ вручили нидерландскому послу ответную ноту в связи с провокационными обвинениями в кибершпионажеВ МИД РФ вручили нидерландскому послу ответную ноту в связи с провокационными обвинениями в кибершпионажеФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Министерстве иностранных дел РФ вручили ответную ноту послу Нидерландов Рене Джонс-Бос в связи с выдворением из королевства четырех россиян, обвиненных в апреле этого года в кибершпионаже.

Документ был передан Джонс-Бос в ответ на ноту МИД Нидерландов, полученную 4 октября.

«Российская сторона расценивает инцидент с задержанием и выдворением российских граждан как провокацию в связи с линией РФ в ОЗХО, направленной против политизации деятельности этой авторитетной международной структуры и придания ей атрибутивных функций в нарушение КЗХО (Конвенции о запрещении химического оружия) и Устава ООН», - говорится в тексте ноты.

Российские дипломаты указали нидерландской стороне на неконструктиный характер ее дальнейшего участия в пропагандистской кампании против России, в частности, заявлений о якобы готовившейся россиянами кибератаке на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).

«Подобные шаги официальной Гааги наносят невосполнимый ущерб двусторонним отношениям, вся ответственность за который полностью лежит на нидерландской стороне», - подчеркнули в МИД РФ.

На прошлой неделе Минобороны Нидерландов обвинило четырех россиян в попытке кибератаки на ОЗХО. Отмечается, что подозреваемых выдворили с территории королевства еще в апреле. При этом премьер-министр страны Марк Рютте не исключил возможность введения новых санкций против России в связи с инцидентом.

Позже к обвинениям присоединились США и Канада, заявив что семь «сотрудников ГРУ», включая четверых выдворенных из Нидерландов, причастны к хакерским атакам на избирательную систему США, антидопинговые лаборатории, ядерную компанию Westinghouse, а также краже и публикации данных, отмывании средств с использованием криптовалюты.

В МИД РФ эти обвинения охарактеризовали как «очередную срежиссированную пропагандистскую» акцию. В ведомство была вызвана посол Нидерландов в Москве, которая провела на Смоленской площади около часа.

По итогам встречи в МИД РФ, Джонс-Бос заявила, что «Нидерланды несут ответственность за международные организации, которые находятся на их территории, в том числе ОЗХО», и намерены и далее защищать их интересы.

«Мы дали России четкий сигнал, что это нарушение международного права должно прекратиться», - резюмировала посол.

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