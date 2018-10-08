Американский сенатор предрек конец отношений между США и Саудовской Аравией

СЕГОДНЯ 21:14 2018-10-08T21:14:34+03:00

Это произойдет в том случае, если подтвердится убийство журналиста Джамаля Хашкаджи в генконсульстве королевства в Турции

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Американский сенатор Линдси Грэм высказался по поводу убийства журналиста газеты The Washington Post Джамаля Хашкаджи, который исчез 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Турции.

Политик отметил на своей странице в Twitter, что если будут предоставлены факты, подтверждающие данное преступление, то Эр-Рияду придется заплатить «высокую цену» за совершенное преступление.

Убийство может разрушить отношения США и Саудовской Аравии. Причем не только экономические, но и во всех других областях.

В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вмешался в ситуацию вокруг таинственного исчезновения журналиста. Он попросил представителей дипмиссии Саудовской Аравии в стране, предоставить доказательства – фото и видео с камер наблюдения - того, что Джамаль Хашкаджи покинул здание консульства целый и невредимый, пишет газета «Известия».

Сайт kp.ru рассказывал, что оппозиционный журналист, обозреватель американской газеты The Washington Post Джамаль Хашкаджи пропал сразу после того, как зашел в здание генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. На улице мужчину ждала его невеста, а когда спустя пять часов он так и не вышел, охрана консульства сказала девушке, что Хашкаджи ушел через другую дверь. С тех пор его никто не видел.