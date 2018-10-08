Нетаньяху назвал темы, которые обсудит в ходе переговоров с Путиным

СЕГОДНЯ 22:13 2018-10-08T22:13:59+03:00

Премьер-министр Израиля планирует провести первую встречу с президентом РФ после инцидента с крушением российского Ил-20 в Сирии

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Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху назвал темы, которые намерен обсудить в ходе предстоящей встречи с президентом России Владимиром Путиным. Речь пойдет о международном признании израильского суверенитета над Голанскими высотами и о военном присутствии Ирана в Сирии.

Об этом премьер Израиля заявил в ходе визита на Голаны — спорное горное плато, отбитое у Сирии и аннексированное еврейским государством в 1967 году.

«Израиль на Голанских высотах — это факт, который мировое сообщество должно признать. Насколько это зависит от меня, Голаны навсегда останутся под израильским суверенитетом, потому что в противном случае мы получим Иран и «Хезболлах» на берегах озера Кинерет», - цитирует Нетаньяху его пресс-служба.

Кроме того, Нетаньяху обвинил Иран в желании развернуть в Сирии военную группировку, направленную против Израиля.

«Мы продолжим решительно действовать против попыток Ирана открыть новый фронт против нас на Голанах, а в Сирии мы будем препятствовать любым попыткам переправить смертоносное оружие (ливанскому шиитскому движению) «Хезболлах», - подчеркнул израильский премьер.

По его словам, все эти вопросы будут подняты на встрече с Путины, которая состоится в ближайшее время.

«Я договорился с президентом Путиным о важной координации в сфере безопасности между Армией обороны Израиля и российскими военными. И, конечно, вместе мы развиваем добрые отношения между Россией и Израилем», - добавил Нетаньяху.

Ранее в воскресенье премьер Израиля заявил, что намерен встретиться с Владимиром Путиным. Переговоры пройдет на фоне возникших между странами трений из-за потери в Сирии самолета-разведчика Ил-20 ВКС РФ. В Москве считают, что ответственность за инцидент и гибель 15 российских военнослужащих лежит на израильской стороне.

В Кремле возможность встречи не исключили, но отметили, что ее дата не согласована.