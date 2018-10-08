Соцсеть Google+ решили закрыть из-за возможной утечки данных
Корпорация Google объявила о закрытии своей социальной сети Google+ для индивидуальных пользователей из-за программной недоработки, которая могла привести к крупной утечке данных. Однако, как отмечается в официальном блоге компании, соцсеть останется доступной для корпоративных клиентов.
Кроме того, как говорится в заявлении Google, хоть разработчики приложили немало усилий, пользовательская версия Google+ так и не стала популярной. Около 90% посетителей проводят в соцсети не более пяти секунд.
Обнаруженная программистами уязвимость Google+ могла привести к утечке личных данных пользователей и, по оценке струдников компании, затронуть около 500 тысяч аккаунтов.
Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, социальная сеть Google+ открылась для всех желающих семь лет назад, и в первый же месяц работы там зарегистрировались порядка 25 миллионов человек, однако со временем рост числа ее клиентов заметно снизился. Свою роль сыграли и ограниченная регистрация, и жесткая политика по указанию настоящих личных данных пользователей. Созданные под псевдонимами профили удалялись администрацией без предупреждения.