2018-10-09T01:02:33+03:00
Звезды

Картину Хабенского «Собибор» включили в список претендентов на «Оскар»

Всего же за американскую премию в категории «Лучший фильм на иностранном языке» будут бороться 87 кинолент [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Картина Константина Хабенского «Собибор» выдвинута на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке»Картина Константина Хабенского «Собибор» выдвинута на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке»Фото: кадр из фильма
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Картина Константина Хабенского «Собибор» включена в список претендентов на престижную кинопремию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». О том, что заявка России принята, сообщила американская академия кинематографических искусств и наук на своем официальном сайте.

В сообщении уточняется, что в борьбе за премию в этой категории будут участвовать киноленты 87 стран.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что российский «оскаровский» комитет выдвинул военную драму Константина Хабенского на соискание премии Американской киноакадемии. «Собибор» рассказывает реальную историю офицера Советской армии Алeксандра Пeчeрского, организовавшего побег узников нацистского лагеря смерти на территории Польши в 1943 году. Главную роль в этой картине исполнил Константин Хабенский.

Очередная, 91-я по счету церемония вручения «Оскаров» в Лос-Анджелесе состоится 24 февраля 2019 года.

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Фильм Собибор - официальный тизер-трейлер 2017.Фильма Константина Хабенского посвящен единственному успешному массовому восстанию в одноименном нацистском лагере смерти

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