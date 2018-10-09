2018-10-09T01:26:34+03:00
Экономика

ЦБ допускает возможность падения цены на нефть до $35 за баррель

В Банке России не исключают также и ужесточения западных санкций в ближайшие три года
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Первый зампред ЦБ Ксения ЮдаеваПервый зампред ЦБ Ксения ЮдаеваФото: REUTERS
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Центральный Банк России допускает, что в ближайшие три года западные санкции против нашей страны не только сохранятся, но и ужесточатся, а цена на нефть может упасть до 35 долларов за баррель.

Об этом рассказала во время интервью на инвестиционном саммите Reuters в Москве первый заместитель председателя ЦБ Ксения Юдаева.

«Дополнительно мы также рассматриваем и рисковый сценарий, предполагающий снижение цены на нефть до $35 за баррель и усиление санкций», - приводит агентство ее слова.

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