Кирилл Клейменов снова будет вести программу «Время» на Первом канале

СЕГОДНЯ 01:56 2018-10-09T02:05:13+03:00

Кроме того, передача будет выходить из новой студии

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Программу «Время» на Первом канале снова будет вести заместитель генерального директора телеканала Кирилл Клейменов. Кроме того, передача теперь будет выходить из новой студии, сообщили в пресс-службе «Первого».

«В современном мире новости перестали быть тем, что ты узнаешь только из телевизора, – новости доступны 24 часа в сутки. В какой-то момент стало понятно, что мы должны искать новый информационный формат, который не просто предлагает зрителю набор событий, но и помогает в нем сориентироваться и разобраться; предложить точку зрения, с которой зритель вправе согласиться или нет», - говорит сам Кирилл Клейменов.

Он напомнил, что такой формат экспериментально был запущен «Первым каналом» прошлой зимой.

«И после некоторой паузы мы решили его продолжить в новом сезоне», - приводит слова Клейменова ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал, что замглавы телеканала после 14-летнего перерыва временно вернулся в эфир в качестве ведущего программы «Время» в феврале этого года.

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