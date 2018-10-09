Кирилл Клейменов снова будет вести программу «Время» на Первом канале
Программу «Время» на Первом канале снова будет вести заместитель генерального директора телеканала Кирилл Клейменов. Кроме того, передача теперь будет выходить из новой студии, сообщили в пресс-службе «Первого».
«В современном мире новости перестали быть тем, что ты узнаешь только из телевизора, – новости доступны 24 часа в сутки. В какой-то момент стало понятно, что мы должны искать новый информационный формат, который не просто предлагает зрителю набор событий, но и помогает в нем сориентироваться и разобраться; предложить точку зрения, с которой зритель вправе согласиться или нет», - говорит сам Кирилл Клейменов.
Он напомнил, что такой формат экспериментально был запущен «Первым каналом» прошлой зимой.
«И после некоторой паузы мы решили его продолжить в новом сезоне», - приводит слова Клейменова ТАСС.
Ранее сайт kp.ru писал, что замглавы телеканала после 14-летнего перерыва временно вернулся в эфир в качестве ведущего программы «Время» в феврале этого года.
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