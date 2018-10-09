Медведев: Россия избежала экономического кризиса и не попала в ловушку политического

СЕГОДНЯ 02:25 2018-10-09T02:26:18+03:00

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Глава российского правительства Дмитрий Медведев считает, что «при всех выпавших на долю России сложностях» наша страна достойно ответила на «вызовы турбулентного десятилетия», избежала экономического кризиса и не попала в ловушку политического.

«Мы предотвратили развёртывание макроэкономического (и особенно финансового) кризиса, смягчили острые финансовые проблемы, не допустив критического роста долговой зависимости, избежали кризиса банковской системы. Ещё важнее, что страна не попала в ловушку политического кризиса», - пишет премьер в своей статье «Россия – 2024: Стратегия социально-экономического развития», опубликованной в журнале «Вопросы экономики».

По его мнению, это говорит «об устойчивости сформировавшихся государственных институтов». Кроме того, Дмитрий Медведев отмечает, что сохранить экономическую и политическую стабильность в стране удалось благодаря вовремя принятым разумным решениям. Например, таким как формирование резервов в период благоприятной экономической конъюнктуры и их их адекватное использование, а также переход к инфляционному таргетированию и плавающему курсу национальной валюты.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, на заседании правительства 20 сентября премьер-министр говорил, что ближайшие шесть лет будут для российской экономики очень непростыми. В частности, из-за неблагоприятных внешних условий, осложненных торговыми войнами и санкциями.