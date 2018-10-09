2018-10-09T02:26:18+03:00
Политика

Медведев: Россия избежала экономического кризиса и не попала в ловушку политического

Об этом премьер пишет в статье «Россия – 2024: Стратегия социально-экономического развития»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Премьер-министр России Дмитрий МедведевПремьер-министр России Дмитрий МедведевФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Глава российского правительства Дмитрий Медведев считает, что «при всех выпавших на долю России сложностях» наша страна достойно ответила на «вызовы турбулентного десятилетия», избежала экономического кризиса и не попала в ловушку политического.

«Мы предотвратили развёртывание макроэкономического (и особенно финансового) кризиса, смягчили острые финансовые проблемы, не допустив критического роста долговой зависимости, избежали кризиса банковской системы. Ещё важнее, что страна не попала в ловушку политического кризиса», - пишет премьер в своей статье «Россия – 2024: Стратегия социально-экономического развития», опубликованной в журнале «Вопросы экономики».

По его мнению, это говорит «об устойчивости сформировавшихся государственных институтов». Кроме того, Дмитрий Медведев отмечает, что сохранить экономическую и политическую стабильность в стране удалось благодаря вовремя принятым разумным решениям. Например, таким как формирование резервов в период благоприятной экономической конъюнктуры и их их адекватное использование, а также переход к инфляционному таргетированию и плавающему курсу национальной валюты.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, на заседании правительства 20 сентября премьер-министр говорил, что ближайшие шесть лет будут для российской экономики очень непростыми. В частности, из-за неблагоприятных внешних условий, осложненных торговыми войнами и санкциями.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Один из венесуэльских оппозиционеров, подозреваемых в покушении на Мадуро, покончил с собой
ФК «Краснодар» высказался по поводу драки с участием Мамаева
Кирилл Клейменов снова будет вести программу «Время» на Первом канале
ЦБ допускает возможность падения цены на нефть до $35 за баррель
Картину Хабенского «Собибор» включили в список претендентов на «Оскар»
«Простите! Мне стыдно за него»: Жена Мамаева извинилась за пьяную выходку мужа
Соцсеть Google+ решили закрыть из-за возможной утечки данных
Кокорину с Мамаевым может грозить до двух лет лишения свободы
«Орлы в клетке не сидят»: Нурмагомедов прокомментировал потасовку после боя с Макгрегором
В сети появилось видео нападения Кокорина и Мамаева на сотрудника Минпромторга
Нетаньяху назвал темы, которые обсудит в ходе переговоров с Путиным
Взрыв на крупнейшем в Канаде нефтеперерабатывающем заводе: Есть пострадавшие
Американский сенатор предрек конец отношений между США и Саудовской Аравией
В МИД РФ вручили нидерландскому послу ответную ноту в связи с провокационными обвинениями в кибершпионаже
Порошенко заподозрил Россию в желании сорвать президентские выборы на Украине
Источник: Российские комплексы С-300ПМ достались Сирии даром
Литва выразила протест в связи с возмущенным комментарием Москвы о перезахоронении одного из лидеров «лесных братьев»
В Москве объяснили предназначение оборудования, изъятого у выдворенных из Нидерландов россиян
Готовый бизнес в России подешевел на 10%
Лавров: Обвинения Нидерландов о российской «кибератаке» является отвлекающим маневром