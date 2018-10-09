2018-10-09T05:54:19+03:00
В мире

При взрыве на НПЗ в Канаде пострадали пять человек

Никто из них не получил травм, опасных для жизни, всех пострадавших уже отпустили из больницы по домам
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Взрыв на крупнейшем в Канаде нефтеперерабатывающем заводеВзрыв на крупнейшем в Канаде нефтеперерабатывающем заводеФото: REUTERS
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При взрыве на нефтеперерабатывающем заводе в канадской провинции Нью-Брансуик пострадали пять человек, передает агентство Reuters со ссылкой на местных врачей.

К счастью, никто из них не получил опасных для жизни, и после медицинского осмотра в региональной больнице Сент-Джона им всем была оказана необходимая помощь, а потом отпустили из клиники по домам.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, крупная авария произошла на крупнейшем в Канаде нефтеперерабатывающем заводе компании Irving Oil, расположенном вблизи города Сент-Джон.

В понедельник утром на предприятии прогремел взрыв, за ним вспыхнул крупный пожар. По словам очевидцев, высота пламени достигала 30 метров. Столб густого черного дыма над корпусами завода был виден за много километров от места происшествия.

Представители компании Irving Oil, рассказывая о случившемся на НПЗ, особо подчеркнули, что никто из работников завода не погиб и не пропал без вести.

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