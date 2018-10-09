2018-10-09T06:59:09+03:00
Политика

Сербия в Совете Европы будет настаивать на отмене санкций против российских парламентариев

Об этом глава сербского парламента сообщила на встрече со спикером Госдумы в турецкой Анталье
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Председатель сербского парламента Майя ГойковичПредседатель сербского парламента Майя ГойковичФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Об этом глава сербского парламента сообщила на встрече со спикером Госдумы в турецкой Анталье

Сербия в Совете Европысобирается настаивать на отмене санкций против российских парламентариев. Об этом заявила глава сербского парламента Майя Гойкович на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным на полях III Совещания председателей парламентов стран Евразии, которое проходило в турецкой Анталье.

«В Совете Европы мы продолжаем настаивать на том, что нельзя включать депутатов в санкционные списки, нельзя их наказывать, потому что это полностью обессмысливает их деятельность», - сказала Майя Гойкович.

При этом председатель парламента подчеркнула, что это официальная позиция Белграда, и страна от нее не откажется, передает РИА Новости.

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