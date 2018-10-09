Погода в Москве на 9 октября 2018 года: в столицу возвращается бабье лето

СЕГОДНЯ 07:28 2018-10-09T07:28:58+03:00

Во вторник в Москве облачно, но без осадков Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Синоптики спрогнозировали, какой будет погода в Москве на 9 октября 2018 года

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Погода в Москве на 9 октября 2018 года будет переменно облачной, однако осадков в этот вторник не ожидается. Дождливые недели закончились и на смену им пришли сухие и относительно теплые деньки.

Пока температура держится на уровне +9..+11 градусов, однако уже завтра данный показатель поднимется на четыре градуса, а к пятнице столбик термометра достигнет отметки +17 градусов.

Что касается ветра, то потоки западного направления будут дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба, передает Гидрометцентр России.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале этой недели по ночам в столице возможны заморозки. Зато со среды погода разгуляется, и в Москву придет вторая волна теплого и сухого бабьего лета.