МВФ повысил прогноз по росту российского ВВП в 2019 году

СЕГОДНЯ 08:04 2018-10-09T08:05:13+03:00

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Международный валютный фонд повысил прогноз роста российского ВВП в 2019 году еще на 0,3 процентных пункта. Теперь, по расчетам специалистов, увеличение данного макроэкономического показателя составит 1,8%. Об этом говорится в регулярном обзоре World Economic Outlook за октябрь.

Примечательно, что в предыдущих своих прогнозах за апрель и июль МВФ писал о росте российской экономике на 1,7% в этом году (прогноз не изменился) и на 1,5% в следующем. Специалистам пришлось пересмотреть свои расчеты в связи с ростом цен на энергоносители.

"Нигерия, Казахстан, Россия и Саудовская Аравия входят в число экспортеров нефти, которые выиграют от повышения цен на нефть", — цитирует РИА Новости главного экономиста Международного валютного фонда Мориса Обстфельда.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что, по данным специалистов МВФ, в настоящий момент экономика России постепенно восстанавливается после рецессии 2015-2016 годов. Этому особенно способствуют эффективная политика властей и высокие цены на нефть.