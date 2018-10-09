2018-10-09T08:40:25+03:00
В мире

За три дня у берегов Испании обнаружили почти две тысячи мигрантов

Испанские спасатели находили лодки с нелегалами в Гибралтарском проливе, в море Альборан и близ канарского острова Фуэртевентура
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Только в понедельник, 8 октября, у берегов Испании были спасены около 700 мигрантовТолько в понедельник, 8 октября, у берегов Испании были спасены около 700 мигрантовФото: REUTERS
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Всего за трое суток у берегов Испании спасатели обнаружили 1872 нелегальных мигранта. Только в понедельник, 8 октября, испанская Служба спасения и безопасности на море нашла 15 лодок с беженцами, на которых к побережью страны причалили без малого 700 выходцев из африканских стран. Об этом говорится в сообщении госслужбы.

Лодки с нелегалами испанские спасатели находили в Гибралтарском проливе, в море Альборан и близ канарского острова Фуэртевентура. В выходные, в субботу и в воскресенье, там же обнаружили еще три десятка плавсредств, на которых беглецы из Африки добирались в Европу.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, с начала 2018 года в страны Евросоюза через Средиземное море попали 80 тысяч 602 человека, 1730 нелегальных переселенцев утонули или умерли от духоты по дороге, не сумев добраться до европейского побережья.

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