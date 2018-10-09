За три дня у берегов Испании обнаружили почти две тысячи мигрантов
Всего за трое суток у берегов Испании спасатели обнаружили 1872 нелегальных мигранта. Только в понедельник, 8 октября, испанская Служба спасения и безопасности на море нашла 15 лодок с беженцами, на которых к побережью страны причалили без малого 700 выходцев из африканских стран. Об этом говорится в сообщении госслужбы.
Лодки с нелегалами испанские спасатели находили в Гибралтарском проливе, в море Альборан и близ канарского острова Фуэртевентура. В выходные, в субботу и в воскресенье, там же обнаружили еще три десятка плавсредств, на которых беглецы из Африки добирались в Европу.
Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, с начала 2018 года в страны Евросоюза через Средиземное море попали 80 тысяч 602 человека, 1730 нелегальных переселенцев утонули или умерли от духоты по дороге, не сумев добраться до европейского побережья.
Еще больше материалов по теме: «Нашествие мигрантов в Европу»