За три дня у берегов Испании обнаружили почти две тысячи мигрантов

СЕГОДНЯ 08:40 2018-10-09T08:40:25+03:00

Только в понедельник, 8 октября, у берегов Испании были спасены около 700 мигрантов Фото: REUTERS

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Всего за трое суток у берегов Испании спасатели обнаружили 1872 нелегальных мигранта. Только в понедельник, 8 октября, испанская Служба спасения и безопасности на море нашла 15 лодок с беженцами, на которых к побережью страны причалили без малого 700 выходцев из африканских стран. Об этом говорится в сообщении госслужбы.

Лодки с нелегалами испанские спасатели находили в Гибралтарском проливе, в море Альборан и близ канарского острова Фуэртевентура. В выходные, в субботу и в воскресенье, там же обнаружили еще три десятка плавсредств, на которых беглецы из Африки добирались в Европу.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, с начала 2018 года в страны Евросоюза через Средиземное море попали 80 тысяч 602 человека, 1730 нелегальных переселенцев утонули или умерли от духоты по дороге, не сумев добраться до европейского побережья.