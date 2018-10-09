Госдеп США обеспокоен выборами в Боснии и Герцеговине

СЕГОДНЯ 09:16 2018-10-09T09:16:30+03:00

Вашингтон сомневается в точности списков избирателей, беспристрастности наблюдателей, равного доступа к СМИ и «правильности» траты госсредств

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Соединенные Штаты обеспокоены тем, как прошли всеобщие выборы в Боснии и Герцеговине. Об этом заявила руководитель пресс-службы госдепартамента США Хезер Науэрт, отметив, что у Вашингтона есть ряд вопросов к проведению голосования.

«В частности, возникают сомнения по поводу точности составления списков избирателей, беспристрастности наблюдателей, равного доступа к СМИ, а также правильного расходования государственных средств», - перечислила она.

По словам официального представителя американского внешнеполитического ведомства, эти вопросы основаны на данных, представленных миссией наблюдателей ОБСЕ и местными неправительственными организациями. Хезер Науэрт подчеркнула, что озвученная ими информация «противоречит заверениям боснийских властей, обещавших провести абсолютно честные и прозрачные выборы».

«Мы призываем боснийские государственные институты устранить недостатки, на которые обратили внимание наблюдатели ОБСЕ», - цитирует ее заявление ТАСС.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в воскресенье жители Боснии и Герцеговины выбирали депутатов и глав законодательных собраний, а также членов Парламентской ассамблеи.