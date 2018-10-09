Британские спецслужбы заявили, что Россия «хочет превратить Ливию в новую Сирию»

СЕГОДНЯ 09:35 2018-10-09T09:35:45+03:00

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй получила доклад от спецслужб стран, в котором сообщалось, что Россия "хочет превратить Ливию в новую Сирию". Руководитель международного комитета парламента Британии Том Тагендхэт назвал эти сообщения "крайне тревожными".

Как написала газета Sun со ссылкой на источник в британском правительстве, главы британских спецслужб сообщили Мэй, что президент РФ Владимир Путин "хочет превратить эту североафриканскую страну в "свою новую Сирию", и главная цель Москвы — захватить контроль над крупнейшим маршрутом нелегальной миграции в Европу".

Отмечается, что "десятки офицеров российской военной разведки ГРУ и ее спецназа уже находятся в восточной Ливии". Кроме того, по данным британских спецслужб, российская сторона поддерживает руководителя Ливийской национальной армии маршала Халифа Хафтара. Также издание, не приводя доказательств, утверждает, что в Ливии уже могут находиться российские противокорабельные ракеты "Калибр" и системы ПВО С-300.

По словам источника газеты в британском правительства, в случае захвата береговой линии Ливии это может привести к новому приливу беженцев.