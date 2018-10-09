Президента Филиппин обследовали на онкологию

СЕГОДНЯ 09:58 2018-10-09T09:58:30+03:00

Подозрения по поводу наличия рака у Родриго Дутерте не подтвердились

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Президент Филиппин Родриго Дутерте прошел исследование на онкологическое заболевание. Подозрения по поводу наличия у главы государства рака не подтвердились, заявил и.о. главы МВД страны Эдуардо Ано.

"Президент сообщил нам, что тесты на рак дали отрицательный результат", - сказал Ано.

Он отметил, что Дутерте сдал анализы в частном медицинском центре. По его словам, биопсия была проведена в кишечнике, передает агентство Reuters.

Напомним, на прошлой неделе 73-летний президент Филиппин Родриго Дутерте пропустил два значимых мероприятия, одно из которых - совещание с членами правительства. Также он рассказал о своем плохом самочувствии и обещал уйти в отставку в случае обнаружения тяжелого заболевания. После этого начали появляться слухи о о том, что Дутерте может быть болен раком.

Родриго Дутерте является президентом Филиппин с 2016 года. Срок полномочий истекает в 2022 году.