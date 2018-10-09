Ким Чен Ын пригласил Папу Римского посетить Северную Корею

СЕГОДНЯ 10:13 2018-10-09T10:13:04+03:00

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Лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил Папу Римского Франциска посетить республику. Об этом рассказал представитель администрации президента Южной Кореи Ким Ый Гём.

По его словам, Ким Чен Ын озвучил такое намерение на последней встрече со своим южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином. Именно его лидер КНДР попросил передать главе Ватикана приглашение.

Ожидается, что Мун Чжэ Ин встретится с Папой Римский уже на следующей неделе во время своей поездки в Европу. Тогда приглашение и будет передано адресату, передает "Ренхап".

Напомним, что последняя встреча лидеров Северной и Южной Корей состоялась в конце сентября и стала уже третьей в этом году. При этом Мун Чжэ Ин впервые посетил Пхеньян. Политики много беседовали и обсудили самые различные вопросы.

Также был подписан совместный документ, в котором Ким Чен Ын пообещал закрыть западный испытательный полигон Сохэ и полностью демонтировать ядерные объекты в Йонбёне, передает сайт kp.ru.