У избитого Кокориным и Мамаевым чиновника диагностировали черепно-мозговую травму

СЕГОДНЯ 10:37 2018-10-09T10:37:33+03:00

Адвокат Дениса Пака уверен, что футболисты набросились на его подзащитного на почве расовой неприязни

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У главы департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака, который накануне был избит российскими футболистами Павлом Мамаевым и Александром Кокориным, диагнострирована закрытая черепно-мозговая травма и ушибы. Об этом сообщил адвокат чиновника Геннадий Удудян.

Напомним, как писал сайт kp.ru, инцидент произошел в минувший понедельник утром в одной из московских кофеен. Защитник ФК "Краснодар" Павел Мамаев и его друг, нападающий санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин вели себя очень шумно и не реагировали на просьбы сотрудников заведения успокоиться. Тогда замечание решил сделать один из посетителей, которым оказался Денис Пак. Спортсменам очень не понравилось случившееся, и они набросились на мужчину с кулаками.

По словам юриста, его подзащитному было нанесено несколько ударов по лицу, в том числе стулом. В результате таких действий у Дениса Пака был сломан зуб. Пострадавший зафиксировал все побои и написал заявление в полицию.

"Произошло явное хулиганство по мотивам расовой неприязни, потому что издевательство в отношении моего доверителя были по расовым мотивам. Он сделал им замечание, после чего получил удар по голове и кулаком по лицу", - рассказал Удудян в интервью "Коммерсантъ FM".

Он подчеркнул, что факту инцидента уже возбуждено уголовное дело по статье "побои", однако сторона обвинения планирует добиваться переквалификации дела.