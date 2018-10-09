МВФ незначительно понизил прогноз по ценам на нефть на 2018-2019 годы

СЕГОДНЯ 10:39 2018-10-09T10:39:22+03:00

МВФ скорректировал прогноз по ценам на нефть на 2018-2019 годы Фото: REUTERS

Прогноз средней цены нефти на 2018 год снижен на 0,85 доллара, на 2019 год — на 0,23 доллара за баррель

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Прогноз мировых цен на нефть на 2018 и 2019 годы незначительно понижен Международным валютным фондом (МВФ) — до 69,38 и 68,76 доллара за баррель соответственно.

Как сообщается в октябрьском доклада МВФ по мировой экономике World Economic Outlook, прогноз средней цены нефти на текущий год снижен на 0,85 доллара, на следующий год — на 0,23 доллара за баррель.

"Предполагаемая средняя цена за баррель нефти была 52,81 доллара в 2017 году, предполагаемая цена, основанная на рыночных фьючерсах, 69,38 доллара за баррель в 2018 году и 68,76 долларов за баррель в 2019 году", — отмечается в документе фонда, передает РИА Новости.

Напомним, в июле Международный валютный фонд заметно повысил прогноз мировых цен на нефть на текущих год. Этот показатель составил 70,23 доллара за баррель. Прогноз средней цены на следующий год составил 68,99 долларов.