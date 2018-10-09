В Москве вступили в силу решения судов о сносе 27 самостроев

СЕГОДНЯ 11:03 2018-10-09T11:03:17+03:00

Вступили в силу решения судов о сносе 27 объектов самостроя в Москве Фото: Евгения ГУСЕВА

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В Москве вступили в силу решения судов о сносе 27 объектов самовольного строительства. Столичная Государственная инспекция по недвижимости сформировала список самостроя, включая здания, в которых арендуют площади рестораны фастфуда, точки по продаже алкоголя и табака, химчистки.

Перечень подлежащих сносу объектов самовольного строительства опубликован на странице Госинспекции по недвижимости (на портале мэра и правительства Москвы) в разделе "Деятельность" подраздел "Самовольное строительство".

Ранее суды постановили, что владельцы самостроев должны демонтировать их и освободить земельные участки. В ином случае объекты будут снесены принудительно силами префектуры при содействии ГБУ "Автомобильные дороги". При этом расходы на эту деятельность будут взысканы с владельцев.

В центре столицы обнаружены семь объектов, подлежащих демонтажу. В некоторых из них, по информации "Яндекс.Карты", находятся рестораны быстрого питания Black Star Burger, KFC, Pizza Hut, магазины "Ароматный мир" и "Пятерочка", химчистка и "Альфа-банк".