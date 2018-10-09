За подделку продуктов будут наказывать и конфисковывать оборудование

СЕГОДНЯ 11:07 2018-10-09T11:07:57+03:00

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В России могут ввести наказание за подделку продуктов питания. Роспотребнадзор предлагает не только наказывать, но и конфисковывать оборудование в случае выявления фальсификата.

Данный законопроект уже внесен в правительство.

О необходимости такого нововведения рассказывает руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

- К сожалению сегодня производителям фальсификата ничего нельзя предъявить. У нас просто не существует такое понятие и ответственность за него отсутствует.

Нужно прописать это в Кодексе об административных правонарушениях. Мы предлагаем исправить этот правовой пробел, - цитирует «Российская газета» главу надзорного ведомства.

Если проект будет утвержден, что в КоАП появится понятие фальсификата. Будет прописано, «что это продукция, произведенная с подменой ингредиентов».

Наказанием за такой товар станет крупный штраф, конфискация сырья и оборудования на котором оно было произведено.

-Мера очень жесткая, но она призвана, чтобы остудить горячие головы горе-предпринимателей, - резюмирует попова.

Специально для того, чтобы сотрудники могли отличить поделку от качественной продукции, в Роспотребнадзоре будет проводиться обучение по качеству.