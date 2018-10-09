За подделку продуктов будут наказывать и конфисковывать оборудование
В России могут ввести наказание за подделку продуктов питания. Роспотребнадзор предлагает не только наказывать, но и конфисковывать оборудование в случае выявления фальсификата.
Данный законопроект уже внесен в правительство.
О необходимости такого нововведения рассказывает руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
- К сожалению сегодня производителям фальсификата ничего нельзя предъявить. У нас просто не существует такое понятие и ответственность за него отсутствует.
Нужно прописать это в Кодексе об административных правонарушениях. Мы предлагаем исправить этот правовой пробел, - цитирует «Российская газета» главу надзорного ведомства.
Если проект будет утвержден, что в КоАП появится понятие фальсификата. Будет прописано, «что это продукция, произведенная с подменой ингредиентов».
Наказанием за такой товар станет крупный штраф, конфискация сырья и оборудования на котором оно было произведено.
-Мера очень жесткая, но она призвана, чтобы остудить горячие головы горе-предпринимателей, - резюмирует попова.
Специально для того, чтобы сотрудники могли отличить поделку от качественной продукции, в Роспотребнадзоре будет проводиться обучение по качеству.