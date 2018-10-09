2018-10-09T11:19:34+03:00
Общество

«Почему раньше не додумались давать стульями по голове футболистам?»: Захарова прокомментировала инцидент с Кокориным и Мамаевым

Нападающий «Зенита» и полузащитник «Краснодара» накануне избили двух чиновников в московском кафе
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments13
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. ФОТО: Михаил Джапаридзе/ ТАССОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова. ФОТО: Михаил Джапаридзе/ ТАСС
Изменить размер текста:

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала инцидент с российскими футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

Напомним, утром накануне нападающий «Зенита» и полузащитник «Краснодара» избили двух чиновников в московском кафе. По словам очевидцев, компания футболистов вела себя очень шумно и не реагировала на просьбы администратора. После того, как им сделали замечание посетители, Кокорин ударил одного из них стулом по голове, затем подключился и Мамаев.

«А почему чиновники раньше не додумались давать стульями по голове футболистам за пропущенные мячи и незабитые голы? Представляете: не пробил пенальти — получи стулом в табло. Не электронное, а своё», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Отметим, что в результате драки пострадали представители Минпромторга РФ: глава департамента автомобильной промышленности Денис Пак и директор научно-исследовательского института «НАМИ» Сергей Гайсин.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Украинский генерал заявил, что Москва будет пытаться привести к власти в Киеве пророссийские силы
Ураган "Майкл" унес жизнь 13 человек в Центральной Америке
СК РФ возбудил два дела по факту обстрела украинскими военными гражданских объектов Донбасса
Ученые рассказали об опасности губок для мыться посуды
Башар Асад амнистировал уклоняющихся от воинской повинности дезертиров
Польша не планирует присоединяться к программе доступа к ядерному оружию США
Павел Мамаев и Александр Кокорин напали на ведущую Первого канала и избили ее водителя
Ученые впервые отредактировали ДНК эмбриона в утробе матери
"Я знаю правду": Командир продырявленного "Союза" зачитал стихотворение
За подделку продуктов будут наказывать и конфисковывать оборудование
В Москве вступили в силу решения судов о сносе 27 самостроев
Новый лидер Боснии и Герцеговины намерен признать Крым частью России
В тушении склада боеприпасов на Украине задействованы пожарные танки
МВФ незначительно понизил прогноз по ценам на нефть на 2018-2019 годы
У избитого Кокориным и Мамаевым чиновника диагностировали черепно-мозговую травму
Ким Чен Ын пригласил Папу Римского посетить Северную Корею
Президента Филиппин обследовали на онкологию
Белый тигр растерзал сотрудника зоопарка в Японии
Лондон списал угрозы в адрес РФ на "свободу общественной дискуссии"
Британские спецслужбы заявили, что Россия «хочет превратить Ливию в новую Сирию»
Госдеп США обеспокоен выборами в Боснии и Герцеговине