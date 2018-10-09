«Почему раньше не додумались давать стульями по голове футболистам?»: Захарова прокомментировала инцидент с Кокориным и Мамаевым

СЕГОДНЯ 11:19 2018-10-09T11:19:34+03:00

Нападающий «Зенита» и полузащитник «Краснодара» накануне избили двух чиновников в московском кафе

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Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала инцидент с российскими футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

Напомним, утром накануне нападающий «Зенита» и полузащитник «Краснодара» избили двух чиновников в московском кафе. По словам очевидцев, компания футболистов вела себя очень шумно и не реагировала на просьбы администратора. После того, как им сделали замечание посетители, Кокорин ударил одного из них стулом по голове, затем подключился и Мамаев.

«А почему чиновники раньше не додумались давать стульями по голове футболистам за пропущенные мячи и незабитые голы? Представляете: не пробил пенальти — получи стулом в табло. Не электронное, а своё», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Отметим, что в результате драки пострадали представители Минпромторга РФ: глава департамента автомобильной промышленности Денис Пак и директор научно-исследовательского института «НАМИ» Сергей Гайсин.