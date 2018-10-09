2018-10-09T11:21:04+03:00
Звезды

"Я знаю правду": Командир продырявленного "Союза" зачитал стихотворение

Акция приурочена к 126-летию со дня рождения поэтессы Марины Цветаевой [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Космонавт-испытатель Сергей Прокопьев на борту МКСКосмонавт-испытатель Сергей Прокопьев на борту МКСФото: скриншот с видео
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Российские космонавты зачитали стихотворение Марины Цветаевой "Я знаю правду". В акции принял участие Сергей Прокопьев, являющийся командиром корабля "Союз МС-09", в обшивке которого была обнаружена небольшая дыра.

Также строчки из произведения зачитали летчики-космонавты Александр Мисуркин и Сергея Рязанский, которые в настоящее время находятся на Земле. Кроме того, в записи принял участие советский космонавт, дважды Герой Российской Федерации Александр Павлович Александров.

Данная акция приурочена к 126-летию со дня рождения поэтессы Марины Цветаевой. Сама писательница родилась 8 октября 1892 года, но предпочитала отмечать это событие 9 октября, в день празднования памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Именно поэтому ролик со стихотворением был опубликован на сайте Музея космонавтики лишь во вторник.

Ранее сайт kp.ru писал о том, чем космонавты из разных стран питаются на борту МКС, и как эта еда выглядит.

Космонавты на МКС зачитали стихи Марины Цветаевой.

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