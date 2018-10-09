Польша не планирует присоединяться к программе доступа к ядерному оружию США

СЕГОДНЯ 12:02 2018-10-09T12:02:10+03:00

Возможность становления частью данной миссии даже не обсуждается, заявили в МИД республики

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Польша не собирается присоединяться к программе ядерных миссий США, которая предоставляет доступ к американскому арсеналу. Такое заявление сделал министр иностранных дел республики Яцек Чапутович.

"Это не является предметом переговоров <…> Это также не является предметом рассмотрения", — подчеркнул глава ведомства.

Он добавил, что сейчас Варшаву больше волнует вопрос размещения на территории страны постоянной военной базы ВС США. Ожидается, что решение по данной проблеме будет принято в начале следующего года, передает издание "Dziennik Gazetа Prawnа".

Напомним, ранее польские власти уже выражали надежду на то, что вопрос увеличения американского военного контингента будет решен к весне 2019-го, поскольку в настоящий момент сохраняется некая "угроза со стороны России".

Польша даже пообещала выделить США порядка 2 млрд рублей на эти цели и назвать новую базу "Форт Трамп". В самом же Вашингтоне решение принимать не спешат. Вопрос находится на начальной стадии рассмотрения, передает сайт kp.ru.