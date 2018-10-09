Украинский генерал заявил, что Москва будет пытаться привести к власти в Киеве пророссийские силы

СЕГОДНЯ 12:51 2018-10-09T12:51:55+03:00

По мнению Игоря Романенко, президент России Владимир Путин пока не намерен «действовать широкомасштабно»

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Бывший заместитель главы Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко рассказал о стратегии российских властей в отношении Украины. По его мнению, Москва будет стремиться привести к власти в Киеве пророссийские силы.

«Сейчас, на мой взгляд, (президент России Владимир) Путин считает, что более эффективно и менее затратно реализовать собственные амбиции в отношении Украины, действуя внутри нашей страны, в частности дестабилизируя ситуацию на Украине», — сказал Романенко в интервью изданию «Главред».

Он отметил, что российские власти используют для своих целей президентский и парламентский избирательные процессы. При этом, по словам украинского генерала,президент России пока не собирается «действовать широкомасштабно», но он готов применить войска при необходимости.

Напомним, ранее Романенко говорил, что у Генштаба ВС России есть «планы дойти до Днепра».