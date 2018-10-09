Пожар на военных складах в Черниговской области: к медикам обратились больше 60 человек

СЕГОДНЯ 13:07 2018-10-09T13:07:03+03:00

За медицинской помощью обратились уже 63 человека после пожара на военных складах в Черниговской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник ночью произошел взрыв на складе боеприпасов, после чего начался пожар и задымленность воздуха

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На Украине за медицинской помощью обратились уже 63 человека после пожара на военных складах в Черниговской области. Люди жалуются на плохое самочувствиеиз-за задымленности воздуха, сообщила пресс-служба Черниговской областной госадминистрации.

Напомним, в ночь на вторник, 9 октября, произошел взрыв на военном складе в Черниговской области, после чего начался пожар. Местные власти распорядились закрыть воздушное пространство в радиусе 20 километров. Объявлена эвакуация около 19 тысяч местных жителей в радиусе 16 километров.

По информации Генштаба ВСУ, утром интенсивность взрывов составляла два-три в секунду. Местные СМИ сообщили, что пострадавший склад является одним из крупнейших в стране, его территория равна 682 гектарам. Военная прокуратура Украины возбудила дело по статье "небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия".